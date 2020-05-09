Помним! Не дадим забыть! – трогательный ролик ко Дню Победы

Главное управление культуры города Баку представило социальный видеоролик в честь 75-летия Дня Победы над фашизмом под девизом "Помним! Не дадим забыть!", сообщили Day.Az в пресс-службе Управления.

Трогательный видеоролик посвящен ветеранам войны, которые в эти трудные дни, находясь в социальной изоляции из-за пандемии коронавируса, вынужденно проводят праздник дома.

"Дорогие наши ветераны, ваш доблестный путь, ваши героические поступки на линии фронта и в тылу вписаны в золотые страницы истории Азербайджана. Самоотверженные подвиги наших солдат и офицеров, ученых, деятелей культуры, врачей, нефтяников, рядовых ремесленников тогда и сегодня являются блестящим примером для поколений", - говорится в сообщении.

Видеоролик подготовлен Главным управлением культуры города Баку и компанией Light in Black. Режиссер проекта - Ниджат Гадимли.