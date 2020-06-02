Некоторым людям запретили посещать моллы

Вход в моллы без медицинских масок и перчаток запрещен.

Как передает Day.Az, Trend связался с несколькими ТЦ, восстановившими свою деятельность. Они работают согласно указаниям Кабинета министров.

В "Gənclik Mall" и "28 Mall" отметили, что вход без медицинских масок и перчаток запрещен.

"Каждый вход в ТЦ контролируется охраной. Граждане должны надевать перчатки и маску при входе. Все арендаторы ТЦ уведомлены в письменной форме. В уведомлении говорится, что персонал должен использовать маски и перчатки. В центрах оглашают аудио и видео слоганы, правила поведения и гигиены".

Было добавлено, что если охранники торгового центра обнаружат посетителя без маски, они потребуют снова надеть маску.

Также запрещено входить в ТЦ Park Bulvar без маски и перчаток. Данный ТЦ будет дезинфицироваться раз в неделю профессиональной компанией:

"Торговый центр открылся 31 мая. Все объекты, кроме кинотеатров, детских развлекательных центров, кафе и ресторанов, находятся в рабочем состоянии. У магазинов установлены устройства для дезинфекции рук. Торговый центр дезинфицируется нашими сотрудниками каждый день. Но один раз в неделю полную работу по дезинфекции ТЦ проводит профессиональная дезинфекционная компания. Посетители будут предупреждены о соблюдении социальной дистанции, будут сделаны объявления о правилах поведения в торговом центре, вывешены плакаты в местах скопления людей".

Торговый центр "Metro Park" работает в соответствии с правилами социальной дистанции. Здесь работает половина персонала:

"Как указывается в решении Кабинета министров, посетители не могут входить в торговые центры без масок. Поэтому охранники на входе следят за соблюдением этих правил. В то же время электронные термометры и дезинфицирующие средства устанавливаются на входе в торговый центр. Кроме того, ТЦ полностью дезинфицируется в нерабочее время. В торговом центре вывешены плакаты о правилах поведения и гигиеническом контроле, на мониторах прекращена реклама, и оглашаются только лозунги о пандемии".