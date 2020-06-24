Самые популярные телеканалы в Азербайджане

В Азербайджане действует представительство международной компании AGB Nielson, которая измеряет телевизионные рейтинги.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национального совета по телерадиовещанию, измерение аудитории основано на мониторинге телевизионных просмотров в 180 семьях, которые подписываются на кабельное телевидение. Этот показатель негативно влияет на качество рейтингов в Азербайджане, так как он намного ниже обязательного минимума (400-500 семей).

Согласно отчету, в 2019 году с 7 утра до полуночи просмотр телепередач длился 3 часа 46 минут, что соответствует количеству просмотров по телевидению в мире.

Телевизионные каналы (ATV, Xəzər, ARB, Space, İTV, Real, Lider), которые мониторили в 2019 году, смотрели 2 часа 14 минут.

А 1 час 32 минуты смотрели иностранные телеканалы и местные каналы, которые не наблюдались агентством.