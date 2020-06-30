В Баку наступит аномальная жара

В этом году в июле-августе ожидается, что температура воздуха будет на 2-3 градуса выше многолетней климатической нормы (в сравнении с 1961-1990 гг.).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend замдиректора Института географии НАНА, доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, в этом году лето будет таким же жарким, как в 2010 и 2015 годах.

Гасанов добавил, что жарче всего будет в Баку, на Абшеронском полуострове и в низменных районах: "Кроме того, в июле-августе в Азербайджане будут наблюдаться сильное влияние горячих воздушных масс. То есть, на протяжении 3-5 и более дней среднесуточная температура будет составлять 35 градусов. Такая погода негативно влияет на сельское хозяйство, природу и здоровье людей. Температура, которая в течение одного дня держится у отметки 40 градусов, не так опасна для людей и сельского хозяйства, как 37-38 градусов на протяжении 4-5 и более дней".