В Астаре задержаны лица, устроившие свадьбу

В Астаре задержаны лица, которые хотели провести свадебную церемонию.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в соответствующее управление полиции поступила информация о том, что житель Астары Эльчин Шириев организовал свадьбу для своего сына.

Сотрудники полиции прибыли по адресу и остановили мероприятие. Жених Азад Ширизаде и другие гости были задержаны и доставлены в полицейский участок. С ними были проведены профилактические беседы, разъяснены правила карантинного режима.

Собранные материалы об Э. Шириеве были направлены в суд, а 7 человек были оштрафованы за нарушение требований карантинного режима.