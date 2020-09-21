В Азербайджане 95 школьников заразились коронавирусом

С начала учебного года, по данным на 21 сентября, коронавирусом заразились 95 школьников и 26 сотрудников учебных заведений.



Как сообщили Day.Az в министерстве образования, большинство из заразившихся - ученики старших классов, и они занятия не посещали. Всего они контактировали с 346 людьми.

"По последним данным, в связи с пандемией всего в одной школе в стране, в селе Гамгам Губинского района, были приостановлены очные занятия. Причина - заражение коронавирусом восьми преподавателей. Был обеспечен переход на дистанционное обучение. Предположительно, причиной заражения стало несоблюдение преподавателями социальной дистанции и норм гигиены", - говорится в сообщении.