ГЭЦ Азербайджана рассказал, обучение каких студентов будет оплачивать государство

Возможно, в будущем мы сможем определять принадлежность абитуриента к социально уязвимым группам населения еще в процессе приема документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, пока в ходе время приема документов для поступления в вузы невозможно установить относится ли абитуриент к такой категории населения.

"Однако, возможно, что на основании представленных ими документов о социальном статусе, мы определим их число еще во время приема документов. Принимая заявления абитуриентов мы идентифицируем их личность посредством FIN-кода", - отметила Аббасзаде.

Она добавила, что плата за обучение определенной группы лиц, поступивших на платные специальности, будет профинансирована государством.

"Это всегда было так для членов семей беженцев и вынужденных переселенцев, шехидов, но с этого года плата за обучение будет финансироваться государством и для лишившихся родительской опеки детей, а также членов семей, относящихся к уязвимой группе населения. Такие абитуриенты должны подготовить и представить соответствующие документы в вузы. Только после этого плата за обучение будет финансироваться государством", - подчеркнула Малейка Аббасзаде.