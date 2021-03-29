Экономические воззрения Мухаммеда Физули

Мухаммед Физули - великий поэт, выдающийся философ и ученый, обладавший энциклопедическими знаниями. Вместе с тем Физули был выразителем мыслей, составляющих активную оппозицию против господствующей феодальной идеологии.

Родился Физули в поселке Кербала не подалеку от Багдада. Как передовой интеллигент своего времени отец поэта дал сыну с детства прекрасное образование, сыграл важную роль в становлении Физули как выдающегося представителя интеллигенции своего времени. Умер Фиули в 1556 году в Кербале, от эпидемии чумы.

После того, как были заложены основы государства Сефевидов, среди территорий, включенных в его состав был и арабский Ирак, в том числе и Багдад. В результате этого, Багдад, как и Азербайджан, был важным фронтом ожесточенной войны между сефевидами и османскими завоевателями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, в 1509 году Багдад захватывает шах Исмаил Сефеви, а через 25 лет город оказывается в руках турецкого султана Сулеймана II. Кровопролитные войны между османами и сефевидами за овладение Багдадом продолжались долго. Во время этих захватнических войн миролюбивое население Багдада, неоднократно подвергалось истреблению.

Мухаммед Физули писал и творил в крайне трудных условиях, перенес на себе всю тяжесть и произвол как сефевидского, так и османского господства. Идейными истоками мировоззрения Физули являлись творчество Низами, Насими, Джами, Навои, философия, созданная народами древней Греции, Индии и Китая.

Социально-экономические воззрения Физули отражены во многих его произведениях научного и философского характера. Особое значение имеют его произведения глубокого общественно-философского содержания - поэма "Лейли и Меджнун", аллегорические поэмы "Опиум (Гашиш) и Вино", "Семь чаш"), "Спор плодов", "Гуляка и Отшельник", письмо "Книга жалоб" и произведение "Происхождение веры". В них ставятся глобальные вопросы человеческого бытия, дается анализ многих общественных явлений.

Роль Физули в развитии социально-экономической мысли Азербайджана ясно прослеживается в отношении к следующим вопросам: протест поэта против феодального режима, основанного на социальной несправедливости, и связанные с ним мысли; мысли о земледелии, ремесленном производстве и торговле и об отношениях социальных групп, представляющих эти сферы деятельности, взаимоотношения народа и господ, высказывания о государстве и государственном управлении; об имущественном неравенстве в обществе и его причинах; о существовании и действии общественных законов; паразитический и загнивающий характер феодализма; социальная роль женщин в жизни; мысли о войне и мире; классификация наук и включение в число прикладных наук государственной политики и т. д.

Произведения Физули дают безрадостную картину окружавшей его действительности. Во вступлении в Диван, написанном на фарсидском языке, Физули так характеризует свое время:

"Бессмысленно требовать, чтобы такой несчастный, как я, писал стихи, ибо край, где я родился и жил, это арабский Ирак, который находился вдали от сени султанов и вследствие темноты, неведения и беспомощности его жителей пришел в полное запустение и упадок. Это - сад, кипарисами которого являются смерчи ветров самума, а купола гробниц похороненных здесь несчастных мучеников служат нераскрывшимися бутонами цветов. Там происходит такой пир, на котором вместо вина пьют кровь растерзанных сердец под музыку стонов несчастных бездомных чужестранцев. На его полях, являющихся источником мучений, никогда не дует ветер спокойствия, а над его степями, наполненными бедствиями, никогда не появляются благодатные тучи, дожди которых могли бы смыть пыль с запыленных надежд. Разве в таком саду бедствий может раскрыться бутон сердца и петь соловей красноречия?".

Поэта волнует тяжелое положение, в которое попала страна в результате войн и распрей между феодалами, он скорбит по этому поводу:

Какая дурная страна!

Покоя в ней нет и следа,

И радости ветер над ней,

пожалуй, не дул никогда.

Мечтать об искусстве!

Кому здесь счастье такое дано,

Когда тут живут, как в плену,

когда тут владычит беда!

Цель непрерывно происходивших при феодалах войн заключалась в захвате все новых территорий и получении с этих территорий еще большей феодальной ренты. Повители-феодалы часто не задумывались о разрушительных последствиях войн.

Во времена Физули столкновения, происходившие в Багдаде между сефевидскими шиитскими ханами - правителем Багдада Зульфигар-ханом и правителем Хорасана Ибрагим-ханом, сделали крайне тяжелой феодальную податную систему, затруднили выплату податей. Поэт видит, что в результате завоевательской политики шахов и султанов стране наносится огромный материальный и моральный ущерб, и указывает, что в захваченных при помощи "серебра и денег" странах нет и никогда не может быть спокойствия, правды и справедливости.

Падишах золотой земли

подкупает людей серебром,

Он готовит полки

для захвата другой страны,

Сотней козней и хитростей

он побеждает ее,

Но и в этой стране

нету радости и тишины.

И в этот гибельный час,

когда рок совершил поворот,

Гибнет сам падишах,

и страна, и мильоны людей.

Поэт ищет справедливость, но вместо этого он видит вокруг бесправие. Под влиянием этой объективной реальности Физули критикует существующее общество и его законы:

Бессилен друг, коварно время,

страшен рок,

Участья нет ни в ком,

лишь круг врагов широк.

Лишь страсть, как солнце,

горяча, но безнадежна,

Кто честен - на землю упал,

зато подлец высок.

Слабеет разум,

совесть упрекает глухо.

Растет любовь, а с ней и горе, -

и все не впрок!

Прогрессивные социально-экономические воззрения выдающегося мыслителя в пору его творчества постоянно эволюционизируют и совершенствуются. Как и многие его предшественники и современники, Физули, не находя выхода из несправедливости, противоречий и недостатков своего времени, уповает на милосердие правителей:

О, как прекрасно, если люди мира

с отрадою в правителе найдут

Сияние речер, премудрость сердца,

длань шедрую, улыбку на устах!

А в другом произведении поэт уже сомневается в том, что можно ждать помощи от шахов и правителей:

Коль милость шаха, Физули, на нищих свет свой не прольет,

То нам с тобою пользы нет от милости его пустой.

Физули становится непосредственным свидетелем народных восстаний, волнений крестьян, видит лживость обещаний власть имущих и в последующих произведениях, в частности в "Шикает-наме" (Книга жалоб), открыто и резко высказывает отрицательное отношение к социально-экономической системе своего времени.

Небольшое по объему "Шикает-наме" имеет неоценимое значение для раскрытия сути феодальных производственных отношений в Азербайджане XVI века. Здесь поэт открыто критикует недостатки и пороки феодальной системы правления, разоблачает широко распространившиеся в государственных учреждениях двуличие, взяточничество.

"Шикает-наме"- это письмо, написанное Физули Нишанчи-паше. Физули описывает происшедший с ним случай. Султан Сулейман пожаловал Физули стипендию в размере девяти серебряных монет в месяц. Поэт устал ходить с грамотой в руках по учреждениям, где видит лишь откровенное и бесстыдное издевательство:

"Я отдал им салам, но они не приняли его, говоря:

- Это не взятка.

Я показал им указ:

- Бесполезно! - ответили они, не обратив на него внимания. Правда, внешне они вели себя покорно, но тайным языком они совсем иначе отвечали на все мои вопросы.

Я сказал:

- О господа, что за гнусное поведение, почему вы так сурово встречаете меня?

- Это наш постоянный обычай! - ответили они.

- На мое почтительное служение обратили вникание,- возразил я, - мне была дана грамота на жалование, чтобы, постоянно пользуясь вакуфными средствами, я мог спокойно молиться за государя.

- О несчастный, - воскликнули они, - тебе причинили лишь муки и тебе пожаловали лишь источник беспокойства, дабы ты постоянно напрасно ссорился, видел неприязненные лица и выслушивал грубые слова!

- Почему же содержание моей грамоты остается без исполнения? - спросил я.

- Нет излишков, потому и ничего не получишь,- ответили они.

- Разве подобные вакуфы могут быть без излишков? - возразил я.

Они ответили:

- Если даже останутся излишки от нужд вакуфа, разве могут остаться после нас?

Я сказал:

- Растрачивать имущество вакуфа - грех!

- Ничего, нам это дозволено, ибо мы купили это право на свои деньги! - ответили они.

Я сказал:

- Если вас призовут к отчету, обнаружится ваше гнусное поведение.

Они ответили:

- Отчет с нас потребуют в день воскресения!

- Разве вы не слышали, что и в этом мире требуют отчета?

Они ответили:

- Мы этого тоже не боимся, ибо мы задобрили писцов!"

Из критики поэтом в "Шикает-наме" феодального способа производства можно сделать вывод, что Физули видит глубокие противоречия между узкими интересами руководителей учреждений феодального государства и общественными интересами народа и чувствует, что эти противоречия ведут к пропасти.

Произведение Физули "Шикает-наме" является одним из лучших образцов социальной сатиры, и направлено против социальных пороков своего времени. Выступая против взяточничества, Физули желает изжития этого социального порока из отношений между людьми, создания между ними отношений, основанных на взаимном доверии и уважении.

По Физули, общество состоит из совокупности иидивидов, а они принадлежат к различным слоям, отличаются друг от друга профессиональными интересами. Эти высказывания о структуре общества приводятся в произведениях "Гуляка и отшельник" и "Происхождение веры". В них Физули разделил общество, в котором он жил, на следующие группы и слои:

1. Люди, занимающиеся теоретической, духовной деятельностью

2.Люди во главе государства и являющиеся различными представителями власти

3. Купцы

4. Земледельцы

5. Ремесленники

При этом Физули считает труд земледельца самым достойным и полезным, вдохновенно говорит о значении изучения ремесла. Отмечая общественно полезный характер труда ремесленников и крестьян, Физули с горечью указывает на то, что ремесло и земледелие - это тяжелый, изнурительный и не пользующийся уважением труд.

Физули проделал определенную работу в исследовании экономических отношений феодализма. Хотя временные рамки не позволили поэту понять экономический механизм противоречий эпохи, интерес с экономической точки зрения вызывают его высказывания о продукте труда и его частях. В произведении "Гуляка и отшельник" Физули пишет: "Ремесленнику достаточно уж и того, что и сам он зарабатывает себе на бедность, а другие пользуются его трудом".

Физули не ограничивается показом бедности и богатства на полюсах общества, ищет их причину и делает важный вывод о том, что не божественное предопределение, а политика правящих слоев, их паразитизм виной всему: "Когда шах является деспотом, народ не видит радости в жизни. Овца не останется невредимой, если пастух является волком. Для твоей же пользы крестьянин сажает дерево, о царь! Не сруби его, чтобы построить себе трон, не обижай крестьянина."

В целом социально-экономические воззрения Физули богаты прогрессивными для своего времени идеями. Однако наряду с этим свое влияния на формирование социально-экономических воззрений выдающегося мыслителя оказали ограниченные условия и противоречия природы феодального общества.

Противоречиво отношение Физули к купцам и торговле вообще. В произведениях Физули торговля оценивается как прогрессивное явление в создании взаимоотношений между странами, а обогащение купцов за счет народа осуждается.

Физули рассматривал развитие торговых отношений, являющихся самой широко распространенной и традиц-оиной формой экономических отношений между странами как важное условие расцвета и экономического развития. Эта тема широко отражена в его творчестве, что связано, видимо, с тем. что город Багдад, в котором долгое время жил Физули, находился на важном торговом пути, соединявшем Индию, Европу и весь мусульманский мир.

Однако непрерывные войны и феодальные междоусобицы чинили серьезные препятствия торговым отношениям между странами, против чего выступал Физули. В связи с этим в одной из касыд, обращаясь к наместнику Багдада Аяс-паше, Физули пишет: "Много уже времени прошло с тех пор, как были сооружены преграды в Басре против торговых людей перед дорогой их в Индию. От заставили этих людей много крови проглотить. Сейчас пришло время, когда твой меч должен отомстить за них".

Аяс-паша организует поход на Басру и по возвращении с победой в Багдад Физули в другой касыде пишет: "Ты открыл и освободил границу с Индией, сто раз тебе хвала за это. К лицу румской красавицы много украшений прибавила эта индийская родинка".

А в произведении "Гуляка и отшельник" Физули повествует о жадности купцов, о том, как они в результате неэквивалентного обмена грабят народ и, таким образом, на одном полюсе общества образуется богатство, а на другом - бедность.

Физули отчетливо чувствует, что, хотя в его время торговля является прогрессивным для развития общества событием, она порождает неравенство и еще более усиливает социальную несправедливость. Подобное отношение Физули к купцам, безусловно, вытекало в то же время и из его классовых интересов - отстаивания интересов трудового народа, бедняков, непосредственных производителей материальных ценностей.

Физули видит, что общество разделено на богатых и бедных, привилегированные слои и непривилегированные, однако не выражает своего критического отношения к законам и порядкам, создающим такое разделение.

В произведении "Происхождение веры", обращая внимание на неравное распределение материальных ценностей между людьми, он пишет: "одни из них умирают в страданиях бедности, другие в телесных наслаждениях".

Хотя Физули не видит самых глубоких причин такого неравенства в условиях жизни людей, он ясно понимает, что это отличие не связано с натурой людей или другими естественными причинами: "Если действительно бедный был порочным и богатый был добрым, то ясно, что каждый получил по заслугам - страдание бедного и наслаждение богатого есть возмездие за порочность и доброту. Если бы все это было наоборот, тогда бедный и добрый человек должен получить награду, возмещающую страдание бедности... Здесь не предполагается мысль о том, что бедность и богатство связаны с ленью и старанием, которые не оцениваются богом, ибо старание предполагает здоровье тела, отсутствие посторонних мешающих причин и болезни...".

Отсюда можно прийти к выводу, что Физули догадывался о том, что такое неравенство в распределении материальных ценностей в обществе, в котором он жил, рождено феодальными экономическими отношениями.

В социально-экономических воззренищ Физули широко пропагандируется и идея равенства людей. В про изведении "Гуляка и отшельник" поэт пишет: "Поклонение человека перед человеком унизительно и для бедняка и для царя".

В этой мысли поэта есть определенный революцион ный призыв. Он призывает людей жить вдали от дворцов, не унижаться перед шахами, быть гордыми.

В мировоззрении Физули сильны призывы к трудолюбию. Можно сказать, всем своим творчеством поэт вдохновляет людей на изучение науки и ремесла, полезную деятельность, пробуждение от средневековой косности. Важным средством развития общества и улучшения благосостояния он считает овладение науками, просвещение народа. По мнению поэта, жить вдали от духовной жизни, посвятить жизнь лишь еде и сну - настоящее невежество.

Физули в то же время еще и потому сетует на свое время и обеспокоен, что наука и образование не нашли развития, во всех сферах культурной жизни ощущается отсталость:

Я живу в проклятом месте,

и никто здесь не питает уважения ко мне,

Помыслы мои, как солнце,

и они одним лишь грешны -

тем, что солнечно блестят.

Пусть достоинством высок я,

пусть и нить воображенья

крепко скручена моя -

Ведь для здешнего народа

нету разницы в понятьях,

им что небо, что канат.

Привлекают внимание высказывания Физули о существовании законов в обществе и возникновении в результате действия этих законов определенной гармонии и порядка. Физули указывает, что для осуществления своей деятельности государство ощущает нужду в определенных законах. В соответствии с этими законами государство должно оберегать жизнь и спокойствие народа, заботиться о его жизни и не допускать беспорядков.

В произведении "Происхождение веры" поэт пишет: "В своих многообразных деловых связях общество нуждается в законах, чтобы не нарушалась культура, являющаяся следствием дисциплины".

Желание поэта выносить решения, рассмотрев все причины, издавать законы на основе выяснения причин, свидетельствует о том, что он стремится выяснить суть природных и общественных явлений.

Физули высоко оценивал социальную роль женщины в обществе. Отражая организаторскую и созидательную роль женщины в жизни и семье в произведении "Гуляка и отшельник" он пишет, что женщина продолжает человеческий род, благодаря ей человек становится хозяином в доме, она оберегает потомство от дурных дел, побуждает совесть человека на добрые дела.

Социально-экономические элементы есть и в религиозных воззрениях Физули. В произведении "Происхождение веры" под религиозными воззрениями высказаны определенные прогрессивные социальные мысли о государстве и государственном управлении. Физули указывает, что для мусульман имам необходим как руководство религиозными и светскими делами. Здесь под имамом Физули подразумевает защитников интересов широких народных масс. Физули - сторонник имамов, которые служат народу, а не эксплуатируют его.

Таким образом, религиозными воззрениями Физули пропагандирует и централизованное, и демократическое управление. Конечно, для того времени ждать от имамов и отшельников социальной справедливости и желать с их помощью улучшить жизнь народа было бессмыслицей. Поэтому эти социально-политические воззрения Физули, хотя они и отражали интересы трудового народа" носили утопический характер.

Социально-экономическое неравенство в обществе, в котором он жил, всякая несправедливость вызывали у Физули недовольство жизнью, наводили его на мысль покинуть этот несправедливый мир. Поэт видел такой путь к избавлению от противоречий времени:

Коль нас не оценит никто,

уйдемте из этого мира.

Коль нет покупателей,

что ж возиться нам с этим базаром.

Как и взгляды всех других мыслителей, социально-экономические воззрения Физули, как бы прогрессивны они ни были, ограничены условиями феодального общества. Поэт справедливости и добра, любви и радости между людьми, выступал с критикой современного ему политического и экономического строя.