Перестрелка на азербайджано-иранской границе

16 апреля в районе 22.00 пограничники погранзаставы близ села Газахлар Физулинского района выявили двух нарушителей границы.

Как сообщили Day.Az в ГПС, об инциденте были проинформированы пограничники ИРИ.

Задержанными оказались граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман (1991 г.р.) и Хусейнпур Саджад Хасан (1993 г.р.). В результате применения оружия со стороны азербайджанских пограничников Ф.Я.Нариман получил легкое ранение, он был доставлен в Физулинский Диагностический центр.

В ходе обыска на месте происшествия были обнаружены 1159 таблеток и 78 единиц аппарата, похожего на "Costed Mikro Politedve". Также были задержаны жители Физули Гусейнов Эльшан Низами оглу (1987 г.р.) и Садеддинов Ульви Гисмет оглу (1994 г.р.), которые на автомобиле марки "Opel" (99-EY-840) прибыли встретить нарушителей для того, чтобы забрать препараты.

В настоящее время сотрудники пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы и военной прокуратуры Физулинского района проводят необходимые оперативно-следственные действия.