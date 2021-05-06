Попрощался с азербайджанцами, защищавшими город голыми руками

Всемирно известный фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати поделился на своей странице в Instagram снимками цветка хары бюльбюль, сделанными в Шуше 28 лет назад.

Как сообщает Day.Az, он поделился историей о том дне, когда были сделаны эти фотографии.

"Хары Бюльбюль" или "Ophrys caucasian" - это уникальный цветок семейства орхидей, который азербайджанцы восхваляют как cимвол любви и мира. В апреле 1992 года, после нескольких недель в Шуше, осажденной армянскими войсками, мне, как единственному журналисту, пришлось выходить пешком, пересекая Джыдырдюзю, который также находился в зоне досягаемости армянских снайперов.

Я попрощался с солдатами, в основном добровольцами, защищавшими город практически голыми руками, после чего один из них сорвал "Хары Бюльбюль" и протянул мне, сказав, чтобы я с любовью отвез его из Шуши в Париж. Это был очень эмоциональный момент, я воспользовался камерой, которая была на ручном режиме, и сделал две фотографии.

Шуша была взята 8 мая 1992 года, и теперь я возвращаюсь в этот город, который находился под оккупацией 28 лет, чтобы сорвать новый цветок и отвезти его в Париж", - написал Р.Дегати.