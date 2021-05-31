В Баку построят новую станцию метро

Началась подготовка к строительству новой станции метро.

Об этом заявил официальный представитель Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

Он сказал, что здесь будет использован самый современный метод строительства:

"В процессе строительства на стенах будет использован грунтовый метод. Самым большим преимуществом этого метода является то, что он создает основу для максимально качественной работы на ограниченной площади. Установка соответствующих свай на строительной площадке обеспечит экологичность. В то же время это минимизирует шум, издаваемый во время движения поездов.

Отметим, что станция метро "В4" будет построена на улице Джалила Мамедгулузаде, за спортивным комплексом имени Гейдара Алиева.