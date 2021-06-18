Можно ли купаться после вакцинации?

"После вакцинации достаточно выпить много жидкости, воздержаться от тяжелой физической работы".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала врач-инфекционист Рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева во время выступления на тему "COVID-19 и вакцины".

Она отметила, что иногда бывает ошибочной распространенная среди населения информация о том, какие правила нужно соблюдать после вакцинации: "Неправда то, что вода не должна попадать в место укола. Нет особых требований, которые нужно соблюдать после вакцинации. Ошибочно утверждение о том, что после вакцинации нельзя купаться. Просто за день до вакцинации и на следующий день после прививки рекомендуется не употреблять спиртное".