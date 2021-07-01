В Азербайджане объявлен конкурс на архитектурную планировку 5 сел и 1 поселка в Карабахе - ФОТО
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана запускает конкурсную программу "Обновленное лицо древнего Карабаха". Комитет приглашает принять участие в конкурсе архитектурно-планировочных решений по селам Сарыджанлы, Горадиз, Зар, Шалва, Беюк Марджанлы и поселку Худаферин в Карабахе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом первого июля в ходе заседания Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сказал председатель госкомитета Анар Гулиев.
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