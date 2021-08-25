Экс-начальник Управделами МИД Азербайджана частично возместил нанесенный ущерб

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывших начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления МИД Салима Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были заслушаны показания свидетелей. Затем выступил представитель МИД, который сказал, что обвиняемый Фархад Моллазаде возместил ущерб в размере 2 миллионов 300 тысяч манатов. Представитель МИД затребовал полного возмещения и остальной части ущерба - 228 432 манатов.

Судья Афган Гаджиев предложил, чтобы эта сумма была выплачена другим обвиняемым - Салимом Ализаде.

Процесс продолжится 31 августа.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении указанных лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако через некоторое время она была изменена на домашний арест.