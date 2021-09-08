Представители ведущих азербайджанских СМИ возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Астрахани

Представители ведущих азербайджанских СМИ, прибывшие в Астрахань с целью участия в Каспийском медиафоруме, сегодня возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии присутствовали заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра Baku Network Гюльнара Мамедзаде, представители Агентства международных связей Астраханской области, а также представители различных дипломатических, медийных и государственных структур Азербайджана и России.

Отметим, что 10-11 сентября в Астрахани состоится VI Каспийский медиафорум - уникальная площадка для обмена опытом, обсуждения новых векторов развития региональной и международной журналистики, создания единого информационного поля для стран Каспийского региона. Проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

В рамках мероприятия каспийская столица России примет представителей средств массовой информации, политологов, экспертов и аналитиков из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

Организаторами крупного международного проекта выступают правительство Астраханской области, Ассоциация "Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий - Евразия"" и политологический центр "Север - Юг" при поддержке Россотрудничества и Ростуризма.