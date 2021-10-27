Какой район Баку лидирует по числу зараженных COVID-19?

В Баку по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом лидирует Бинагадинский район.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте koronavirusinfo.az.

Так, на этот район приходится 14,6 процента всех зараженных COVID-19 жителей столицы, на Хатаинский - 13,5 процента, Ясамальский - 11,7 процента, Сабунчинский - 11,8 процента, Сураханский - 8,4 процента, Наримановский - 7,8 процента, Насиминский - 7,6 процента, Хазарский - 7,6 процента, Низаминский - 7,1 процента, Сабаильский - 4,9 процента, Гарадагский район - 4,4 процента.

Меньше всего заболевших (0,5 процента) зафиксировано в Пираллахинском районе.