Эмин Амруллаев о создании азербайджано-турецкого вуза

Начались работы по созданию азербайджано-турецкого вуза.

Об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на совместной пресс-конференции с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этом направлении идут обсуждения.

"Надеюсь, что скоро мы успешно реализуем этот проект и сотрудничество в сфере высшего образования между нашими странами вступит в новый этап", - отметил министр.