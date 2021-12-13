https://news.day.az/society/1415020.html В Азербайджане запретили проживание в подвалах зданий
В Азербайджане запретили проживание в подвалах зданий
В Азербайджане запрещено проживание в подвальных и надподвальных помещениях жилых зданий.
Об этом говорится в "Нормах проектирования жилых зданий", утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, подвальные и надподвальные помещения являются нежилыми.
Габариты жилых комнат и других помещений в квартире устанавливаются в зависимости от необходимого оборудования и мебели, размещаемых в соответствии с требованиями эргономики, говорится в нормативном документе.
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