МВД расследует дело об избиении ребенка в детском саду - ВИДЕО
В Исмаиллинском районе уволена воспитательница, ударившая трехлетнего ребенка в детском саду.
Об этом Trend сообщил начальник отдела образования Исмаиллинского района Ровшан Алиев, передает Day.Az.
Он отметил, что воспитательница Зульфия Бахишова приходится ребенку тетей. "Сегодня психолог проверяет психологическое состояние ребенка", - сказал Р. Алиев.
Отметим, что инцидент произошел в детском саду №1 Исмаиллинского района. Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что ударившая трехлетнего ребенка воспитательница Зульфия Бахышова (1969 г.р.) привлечена к расследованию.
Э.Гаджиев отметил, что в зависимости от результатов расследования будут приняты правовые меры.
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