МВД расследует дело об избиении ребенка в детском саду

В Исмаиллинском районе уволена воспитательница, ударившая трехлетнего ребенка в детском саду.

Об этом Trend сообщил начальник отдела образования Исмаиллинского района Ровшан Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что воспитательница Зульфия Бахишова приходится ребенку тетей. "Сегодня психолог проверяет психологическое состояние ребенка", - сказал Р. Алиев.

Отметим, что инцидент произошел в детском саду №1 Исмаиллинского района. Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что ударившая трехлетнего ребенка воспитательница Зульфия Бахышова (1969 г.р.) привлечена к расследованию.

Э.Гаджиев отметил, что в зависимости от результатов расследования будут приняты правовые меры.