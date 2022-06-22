В Азербайджане повысятся пособия по рождению ребенка

В Азербайджане предусматривается увеличить средства, выделяемые на пособие по рождению ребенка, еще на четыре миллиона манатов и довести их до 24 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев в ходе обсуждения изменений в государственный бюджет на 2022 год на внеочередном заседании парламента.

По его словам, это связано с увеличением размера пособия по рождению ребенка с 200 до 300 манатов с начала 2022 года.