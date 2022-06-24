Вынесен приговор экс-начальнику отделов упраздненного МНБ Азербайджана

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Гусарского и Кюрдамирского районных отделов упраздненного министерства национальной безопасности Азербайджана, а впоследствии проректора Лянкяранского государственного университета полковника Бахадыра Годжаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде обвиняемый Годжаев был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что следственным органом ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Годжаев обвиняется в присвоении более 70 тысяч манатов.

Отметим, что в 2016 году он был назначен проректором по общим делам Лянкяранского государственного университета, а через некоторое время освобожден от этой должности.