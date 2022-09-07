Основы мироздания поддерживает человек

Известному азербайджанскому публицисту, историку, политологу и теологу Теймуру Атаеву на днях исполнилось шестьдесят лет. Для человека талантливого, деятельного и активного 60-т - это не констатация биологического возраста, а, прежде всего, подведение итогов определенного этапа жизненного пути. И тут юбиляру есть, что предъявить и чем гордиться. Двенадцать книг и монографий, более тысячи ста статей. Примечательно, что вся эта работа проделана за небольшой отрезок времени - историк Теймур Атаев занялся публицистикой только в 45 лет.

Творчество Атаева отличает полярность интересов. Исследования автора касаются многих сфер - геополитики, религии, культуры, истории, научной сферы, и к каждой из затронутых областей демонстрируется строго профессиональный подход.

Кредо Теймура Атаева: пусть человечество объединится во имя поддержания красоты и гармонии Божественного мироздания. А мироздание, говорит он, это гармония человека с самим собой, с другими людьми, с окружающим миром, с природой. Когда происходит нарушение этой гармонии, основы мироздания рушатся, и происходит это по вине самого человека...

Сегодня Теймур Атаев - собеседник Day.Az.

- Теймур муаллим, для начала хотим поздравить Вас с юбилеем и пожелать дальнейших творческих успехов. А теперь первый вопрос - Вы начали публиковаться достаточно поздно. Как получилось, что пришли в публицистику?

- Спасибо за поздравления! Публиковаться начал уже в зрелом возрасте - в 45 лет. Возможно, проявилась потребность высказаться, поделиться кое-какими своими мыслями.

В одном из интервью мне задали вопрос, считаю ли я себя продолжателем дела моего отца, очень популярного в свое время журналиста Октая Атаева. Мне было трудно ответить на этот вопрос, потому что планка отца слишком высока для меня, я лишь стараюсь жить и работать так, чтобы не подвести его.

15 лет назад еще не было популярных ныне соцсетей, но существовали Интернет-форумы. Дело было в начале и середине двухтысячных. Очень неожиданно я оказался на интереснейшем украинском форуме "Ислам для всех". У форума, как видно по названию, было религиозное направление. В обсуждениях участвовали и мусульмане, и христиане, и иудеи, и атеисты. На тот момент меня очень интересовала тема Ислама, я стал участвовать в дискуссиях, знакомился с выставляемыми участниками материалами, начал чем-то делиться сам. И втянулся.

Надо сказать, что я старался защищать позиции Ислама, и один из участников дал мне адрес израильского Интернет-форума "Мегаполис", предложив попробовать подискутировать там. Я принял предложение и вдруг обнаружил там обсуждения по армяно-азербайджанскому вопросу. Армянским участником была открыта тема, вокруг которой закрутился антиазербайджанский водоворот. Конечно же, остаться в стороне не мог, тем более, что по профессии историк. В ответ на претензии, что не подкрепляю свою позицию ссылками, все свои выкладки в теме начал помещать с опорой на исторические источники. И на каком-то этапе вдруг осознал, что рождается труд.

Но прежде, чем вылить свои познания в книгу, решил удостовериться, насколько мой подход к освещению важных исторических вопросов интересен и актуален для читателей. Потому в 2007 году предложил редакции газеты "Эхо" ознакомиться с подготовленной мной статьей "Имел ли место геноцид армян в Османской империи". Материал был принят и занял целую полосу. После публикации мне начали приходить письма, по большей части из других стран. И я уже всерьез задумался о книге.

- Но, насколько мне известно, началось ваше творчество как публициста не с карабахской тематики.

- В целом, у меня был большой интерес к религии, и я решил попробовать подойти к этому направлению через призму геополитики. Так родился первый труд: "Светско-религиозный тандем в геополитике, или глобализационное миссионерство: история и современность".

Параллельно публиковал материалы на российских и украинских сайтах, меня стали приглашать на международные конференции и семинары. Постепенно родилась вторая книга - "Красота и гармония в Исламе как проявление божественности акта творения".

Не оставляя этой темы, значительное время уделял и карабахскому направлению. Потому что, общаясь в форумах, я понял, что очень многие ничего не знают о сути, причинах и этапах карабахского конфликта. Не знают, к слову, о подоплеке Январской трагедии 1990 г. в Баку. Информированность большинства о тех событиях ограничивалась представлениями об азербайджанцах как "радикалах" и "исламских фундаменталистах". Другое дело, что, работая над темой, я понял: даже если подойду к рассмотрению конфликта с 1987 года, все равно не будет полной ясности. Поэтому необходимо показать геополитический формат происходившего. И я решил окунуться в XVIII-XIX века (через призму имевшего место в Российской империи, Османской империи, Иране, Европе). Но по мере изучения вопроса осознал, что нужно заглянуть в мировую историю еще глубже - в период принятия Русью христианства, что произошло на фоне проявления оттуда интереса к Византии (то есть, к Востоку).

Таким образом, я еще не подошел к январским событиям, а у меня уже родилась книга "Из истории геополитической борьбы за территории России, Украины, Беларуси и Балтии. От принятия на Руси христианства до Петра I". Продолжением которой стали "Кавказские коллизии России. От Петра I до Иосифа Сталина". В этой книге попытался затронуть ранее неисследованные пласты происходившего в нашем регионе, причем, через геополитику нефти. Я понял, что рождается трилогия, квинтэссенцией которой должна стать третья часть, которую стал видеть как отражающую весь спектр имевшего место на Южном Кавказе с середины 1980-х годов до 1998 года (опять-таки, через формат мировой геополитики, включая и нефтяной ракурс). Над заключительной частью трилогии сейчас и работаю. Некоторые главы этой "проектируемой" книги уже выходили отдельными статьями.

- Надо сказать, что Вы подошли к карабахской теме очень нестандартным путем.

- Боюсь показаться нескромным, но я действительно впервые в мировой историографии рассмотрел нефтяной формат как одну из основных линий в происходившем на Южном Кавказе на рубеже XIX-XX веков. В книге "Кавказские коллизии России" выдвигаю, в том числе версию о неслучайности практически одновременных нескольких событий в Российской империи в 1905 г.: российско-японская война; армяно-азербайджанские столкновения в Баку, вызванные провокационной ролью "Дашнакцутюна"; еврейские погромы. Как я пытаюсь обосновать, все это являлось следствием геостолкновения между "Стандарт Ойл" Рокфеллера и интересами абшеронских, если можно так выразиться, нефтяных королей Ротшильда и Нобеля. Да и многие иные нюансы того периода рассмотрены впервые.

В аналогичном контексте пытаюсь подойти и к третьей части.

- Вместе с тем, контекст духовности и религии, насколько можно судить, занимает в Вашем творчестве особое место. Что Вы сами вкладываете в эти понятия и как это воспринимается вашими читателями?

- Мое восприятие действительности, о чем я всегда и везде заявляю, заключается в следующем: люди должны объединяться во имя сохранения мироздания, созданного для нас Творцом, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, национальности, цвета кожи и места географического проживания. Необходим реальный межрелигиозный и межкультурный диалог. Согласно Корану, Всевышний разделил людей на племена и по языку для взаимопознания, а не противоборства. Поэтому я в корне не согласен с теми, кто говорит о неизбежности столкновения цивилизаций. Кстати, одна из моих книг называется "Идеи пророка Иисуса и их отражение в Коране". Практически все идеи Иисуса нашли отражение в Коране. Это очень интересный факт, и на него стоит обратить пристальное внимание. Практически всегда стараюсь рассматривать проблемные вопросы посредством обращения и к Корану, и к Евангелию, и к Торе.

В то же время, в преломлении к Исламу, хочу отметить, что очень часто эта религия преподносится как бы через формат страха, что ли. Хотя один из важнейших коранических посылов - это совершение добрых дел. Единственное состязание, о котором гласит Коран, - это соревнование в совершении добрых поступков. А параллельно фиксируется, что в религии принуждения нет, и Коран "спущен" для облегчения, а не затруднения. Откровение призывает не осуждать, не обсуждать, не завидовать, не гордиться, прощать. Наибольшим же грехом считается многобожие.

- Когда Вы пишете об истории, вы историк, о религии - теолог, о музыке - музыковед, о культуре - культуролог, цикл статей о гравитационных волнах выдают немалые познания в физике, а публикации на темы семьи и брака демонстрируют знание психологии. Как это возможно?

- Сам удивляюсь (смеется). Появление каких-то тем не зависит от меня, они приходят сами, будто какой-то знак, что ли. Или сигнал. Все происходит вдруг. Правда, обращаясь к деятельности своего прадеда, выдающегося просветителя Теймурбека Байрамалибекова, вижу какую-то нить и оттуда. Готовя в свое время статью о нем, я изучил его рукописи, хранящиеся в Институте рукописей, и был поражен, увидев, что он писал и об истории края, и о пчеловодстве, и о шелководстве, писал сказки, открывал школы, преподавал, продвигал театральное искусство.

В свою очередь, мой отец - редактор очень популярной во второй половине 1980-х - первых годах 1990-х газеты "Идман-Спорт" - Октай Атаев был также разносторонним человеком, с широкой сферой интересов. Хотя он и являлся спортивным журналистом, но освещал и социальные проблемы.

- Насколько я знаю, Ваш сын, полный тезка деда Октай Атаев тоже продолжает эту линию, являясь спецкором УЕФА по Азербайджану, членом Союза журналистов и параллельно работая менеджером по маркетингу бакинской школы с математическим уклоном им. Ландау.

- Наверное, так... (улыбается).

- Быть может, разнообразие тем и интересов является своего рода проявлением и доказательством взаимосвязи всего в нашем многообразном мире?

- Очень красивый вопрос. Действительно, видимо, так и есть. Возможно, потому из основных направлений моего творчества начали вытекать другие, многообразные и многоплановые. Например, как-то меня заинтересовала тема исчезновения пчел. Да-да, именно пчел, ведь согласно Корану, пчелы это нечто уникальное для человечества. Или же мне стало интересно исследовать, почему исчезают языки. Разнообразие языков тоже создал Всевышний и получается, что это - неестественный процесс, вмешательство в прерогативу Господа.

Одно следовало за другим. Изучая тему религий, я заинтересовался женским вопросом. Начал писать о проблемах семьи, любви и брака через призму религиозности, причем пытался затрагивать аспекты, которые обычно не принято обсуждать.

В один из дней ознакомился с информацией, что ряд ученых получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн. Меня этот ракурс заинтересовал через отдельные аяты Корана, и я в буквальном смысле слова вынужден был проштудировать всего Эйнштейна. То есть, будучи гуманитарием по сути, который в школьное время всегда убегал от углубленного понимания физики, я стал изучать теорию относительности. И родилась огромная статья из трех частей под названием "Новые научные открытия - очередной шаг на пути к пониманию картины Вселенной". Затем наступил период изучения "биологических часов", т. к. и в этом направлении мировые ученые стали обладателями Нобелевской премии. Постепенно подошел к области, которую многие называют "телепортацией".

Работая над книгой о выдающемся политическом деятеле Амире Тимуре, я был восхищен умом этого человека. За каждым (каждым!) шагом этого уникального правителя стояло четкое осмысление той или иной ситуации и понимание перспектив. Но параллельно меня потрясли те нюансы, на которые исследователи истории жизнедеятельности Тимура обращают не очень пристальное внимание. Именно через образ этой личности я совершенно по-новому взглянул на музыку и, скажем, на цифру 12. Отсюда - рождение статьи, также в трех частях: "Музыкальные "12" через призму суфизма: суфийские макамы и халы в музыке".

Пусть это не покажется всеядностью. Наверное, просто иногда проявляется желание донести свои мысли до читателя, высказаться. Например, в один из дней меня восхитила замечательная актриса Мелек Аббасзаде в роли Жанны Д'арк и я, вернувшись со спектакля Русской драмы, на одном дыхании подготовил материал, который был опубликован в "Эхо". Посмотрел фильм, побывал на выставке, послушал живое исполнение - вернулся и написал. Так родились статьи о Мустафе Мехмандарове, Тунзале Агаевой, Айгюн Тагиевой (Аскеровой), Исфаре Сарабском и т. д. Отдельный цикл у меня о мировых джазовых музыкантах, среди которых, в моем субъективном восприятии, особыми красками выделяется непревзойденный Майлс Дэвис. Как же он не боялся новизны и, несмотря на частую критику, смело продолжал двигаться своим путем. Ориентир, своего рода. Именно его образ я вижу в прекрасном произведении Хулио Кортасара "Преследователь", хотя рассказ посвящен памяти Чарли Паркера.

Что касается непосредственно творческого начала, то по моему глубокому убеждению, оно заложено в каждом человеке. Ведь если Всевышний - Творец, который сотворил все живое и неживое, а человек - его любимое детище, следовательно, в каждом из нас заложена крупица творческого начала. Просто оно дает всходы в каком-то определенном направлении и в конкретное время. Главное, почувствовать ростки сигналов.

- К книгам об эмире Тимуре и других исторических личностях Вы подходили как историк?

- У меня много зарисовок о выдающихся личностях. На каком-то отдельном жизненном этапе мне стал интересен Омар Хайям. Затем Насими. Потом Гусейн Джавид, Алишер Навои, Мирза Фатали Ахундов, Узеир Гаджибейли, Феликс Мендельсон, Оскар Уайльд, Джон Локк, Франгиз Ализаде, Чингиз Абдуллаев, Рустам Ибрагимбеков и др. Я начинал глубоко изучать их творчество, что затем преломлялось в глубокие статьи. Причем все эти особенные личности открывались для меня (надеюсь, и для читателя) в совершенно новых ипостасях.

Что касается фигуры Амира Тимура, однажды выдающийся, не побоюсь этого эпитета, азербайджанский мыслитель современности Эльмир Кулиев (переводчик Корана на русский язык) предложил написать рецензию для портала "Наивысшая мудрость" на книгу "Звезды над Самаркандом" (она как раз о Тимуре). Прежде, чем подготовить рецензию, я решил чуть глубже "копнуть" Амира Тимура. Вот так попал в его уникальный мир и, не подступив к рецензии, вскоре уже завершил собственное исследование, ставшее отдельным трудом: "Феномен Амира Тимура. Взгляд из дня сегодняшнего". Причем, книга напечатана в Ташкенте, автор вступительного слова никто иной, как Шухрат Барлас, а научный редактор - одна из ведущих тимуроведов Узбекистана Шохистахон Ульжаева.

Так же своя история происхождения у книги о прекрасном казахском мыслителе Абае - "Величие Абая, или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке", опубликованной в Нур-Султане (научный редактор - известный казахский историк Арман Сулейменов, автор предисловия - один из ведущих абаеведов Досым Омаров). Ну, а в Казани увидел свет труд "Многогранность Габдуллы Тукая или Непрерванный полет". Приятно, что вступительное слово на презентации этой книги сделала министр культуры Татарстана, уроженка Баку Ирада Аюпова.

Есть у меня книга, написанная в соавторстве с известным украинским филологом Соломией Вивчар. Она опубликована на украинском языке и называется "Мости взаєморозуміння в балканських літературах" - "Мосты взаимопонимания в балканской литературе". В книге мы анализируем и мусульманских, и христианских авторов Балканского региона. На украинский переведен также мой труд "Из истории геополитической борьбы за территории России, Украины, Беларуси и Балтии. От принятия на Руси христианства до Петра I", о котором я уже говорил выше. Могу также сказать, что являюсь автором книги "Ислам в Украине".

- Возвращаясь к карабахской теме, хотелось бы задать такой вопрос: как встречались Ваши труды армянской стороной? Трудно представить, что Ваши исследования остались незамеченными...

- Да, не остались. Я еще не приступил к оформлению книги, а Валерий Тунян, если не ошибаюсь, ставропольский историк, при поддержке Ереванского госуниверситета издал труд, где значительное место уделил ответу на мои статьи. Но то были ответы без ответов. Никакой конкретики, хотя мой каждый абзац подкреплялся ссылками на источник, в т. ч. использовались и армянские источники. Затем он издал второй труд, в рамках которого анализировал, в том числе, мои выкладки. Но, пытаясь опровергнуть излагаемое мной, он не привел сколь-нибудь серьезных аргументов.

Был и другой случай. Многие мои материалы, прежде всего, в карабахском направлении, перепечатывал популярный русскоязычный еженедельник "Новый меридиан" (Нью-Йорк, США). Армянской диаспоре это, естественно, не понравилось, и от ее имени редактору еженедельника поступило письмо с предупреждением, что в случае продолжения изданием моих публикаций они подадут в суд. Назвали же меня там, если мне память не изменяет, "горе-историком" и "фальсификатором". Подписал эту жалобу от имени "русскоговорящих армян" и армянской церкви небезызвестный Юрий Цатурян. Копия этой жалобы размещена в интернете.

- Каковы Ваши творческие планы на ближайшее время? И как Вы управляетесь со временем, учитывая, что являетесь экспертом Госкомитета по работе с диаспорой и ведущим передачи "Аспекты иностранных дел" на телеканале CBC?

- Как уже сказал, сейчас завершаю свою трилогию, что забирает уйму времени. Пару месяцев назад в Санкт-Петербурге вышла в свет моя небольшая по объему книга, посвященная последним произведениям не нуждающегося в особом представлении Дмитрия Шостаковича (обращение к теме также имеет свою предысторию). Надеюсь, в скором времени состоится ее презентация.

Некоторое время назад завершил исследование о судьбе имама Хусейна (предисловие написал известный российский востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко). Меня заинтересовало, как получилось так, что сами же мусульмане лишили жизни внука пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И я решил взглянуть на начальный период истории Халифата, затронув важнейшие, на мой взгляд, пласты.

Также в планах подготовить совместный с американским журналистом Самсоном Кацманом труд о ряде наших соотечественниках, проживающих в США. Определили формат книги. Но что из этого получится, известно лишь Создателю.

Параллельно прорабатывается идея издания совместного труда с известным украинским исследователем, докторантом Тилбургского университета (Нидерланды), руководителем офиса Ректора Украинского Католического Университета Романом Назаренко с рассмотрением того, какие вопросы для мирового сообщества актуализировала пандемия. Думаем подойти к освещению этого вопроса через духовную составляющую. Роман - через христианский фон, я - через мусульманский.

Хотя я никогда не озвучиваю планы заранее, но в беседе с Вами почему-то отошел от этой традиции.

- Чему мы очень рады. Теймур муаллим, спасибо за интересную беседу.

- Спасибо Вам за проявленный интерес.

Лейла Таривердиева