68-летняя Кеклик Ахмедова спустя много лет вновь привела свои стада на кяльбаджарский эйлаг

На кяльбаджарских эйлагах подходит к концу пастбищный сезон - овцеводческие хозяйства возвращаются в зимовья. В этом году хозяйства Агджабединского района впервые за 30 лет вышли на кяльбаджарские эйлаги. Одно из таких хозяйств принадлежит фермеру Кеклик Ахмедовой.

Она родилась в 1954 году в селе Хюсюлю Агджабединского района в семье пастуха. После окончания средней школы решила пойти по стопам отца - пастуха Талыша. С 1973 года Кеклик Ахмедова работала пастухом в местном колхозе.

В беседе с АЗЕРТАДЖ Кеклик Ахмедова поделилась своими воспоминаниями о минувших днях: "Каждое лето мы проводили на Юзбулагском эйлаге в Кяльбаджаре, а как похолодает, возвращались в Агджабеди. Овцы пили прохладную воду рек и паслись на поросших чабрецом лугах. В последний раз на кяльбаджарском эйлаге мы были в 1991 году. Тридцать лет эти места оставались под оккупацией. Тридцать лет тоски и ожидания. Наконец мы вернулись, наши земли дождались своих хозяев. Президент проявил огромное мужество и волю, и теперь мы имеем возможность вновь видеть наши горы, реки, родники, эйлаги, по которым тосковали много лет. Вновь ступив на родную землю, мы возвели руки к небу и вознесли хвалу Всевышнему. Мы раскинули палатки на эйлаге. Вновь зажурчали родники, зазеленели травы. Стада пили студеную воду родников, а мы тем временем готовили сыр. Даже воздух здешних мест животворящий, вдыхаешь - и тотчас ощущаешь прилив сил. Мы благодарны нашему Президенту, нашей армии. Да упокоит Всевышний души наших шехидов", передает Day.Az.

Отметим, что в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе имеется большой потенциал для развития животноводства. Кяльбаджарские эйлаги были основным местом выпаса скота в советское время. Такие эйлаги, как Сарыйер, Сёюдлю, Гошадаш и другие, обладают богатой растительностью. В дооккупационный период этими пастбищами пользовались животноводческие хозяйства более 30 районов Азербайджана. Вот уже второй год после освобождения наших земель Министерство сельского хозяйства организует процесс перегона овцеводческих и пчеловодческих хозяйств на кяльбаджарские эйлаги.