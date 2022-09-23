В Сумгайыте трагически погиб рабочий

На кирпичном заводе в Сумгайыте произошел несчастный случай.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре города Сумгайыт, около 08:00 22 сентября поступило сообщение о гибели Гюльоглана Аллахвердиева 1993 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что работающий разнорабочим Гюльоглан Аллахвердиев скончался от травм, полученных в результате падения с 5-метровой высоты при строительстве завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu.

В связи с этим в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности).

Следственные действия по делу продолжаются.