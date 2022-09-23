https://news.day.az/society/1497729.html В Сумгайыте трагически погиб рабочий
В Сумгайыте трагически погиб рабочий
На кирпичном заводе в Сумгайыте произошел несчастный случай.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре города Сумгайыт, около 08:00 22 сентября поступило сообщение о гибели Гюльоглана Аллахвердиева 1993 года рождения.
В ходе расследования было установлено, что работающий разнорабочим Гюльоглан Аллахвердиев скончался от травм, полученных в результате падения с 5-метровой высоты при строительстве завода, принадлежащего ООО İdeal Kərpic Zavodu.
В связи с этим в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности).
Следственные действия по делу продолжаются.
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