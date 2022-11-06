В бакинском метро тестируют новую удобную систему

В бакинском метро успешно проведено предварительное тестирование системы оплаты банковскими картами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов в рамках мероприятия, посвященного 55-летию Бакинского метрополитена.

Он отметил, что продолжаются работы по техническому проектированию.

"Предварительное тестирование прошло успешно. Поскольку Бакинским метрополитеном пользуется большое количество пассажиров, техническая функциональность системы должна быть на оптимальном уровне. То есть здесь важно решить большое количество вопросов. После того, как все испытания будут полностью завершены и обеспечена беспроблемная работа системы, будет предоставлена конкретная информация по применению", - сказал Мамедов.