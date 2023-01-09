https://news.day.az/society/1526784.html В Агалы школьники радуются первому снегу - ФОТО
В Агалы школьники радуются первому снегу - ФОТО
В освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района школьники радуются первому снегу.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, выпавший первый снег принес радость детям и школьники не упустили случая поиграть с учителями в снежки.
Напомним, что в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района впервые за 29 лет в сентябре 2022 года начались занятия в средней школе.
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