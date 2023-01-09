В Агалы школьники радуются первому снегу

В освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района школьники радуются первому снегу.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, выпавший первый снег принес радость детям и школьники не упустили случая поиграть с учителями в снежки.

Напомним, что в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района впервые за 29 лет в сентябре 2022 года начались занятия в средней школе.