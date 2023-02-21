В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на проспекте Гара Гараева.

Автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилями марок Toyota и Hyundai, после чего транспортное средство на перекрестке врезалось в фонарный столб.

В результате дорожному хозяйству был нанесен ущерб. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. В результате инцидента пострадали два человека.

Детали аварии расследуются.