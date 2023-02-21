https://news.day.az/society/1539997.html В Баку автомобиль врезался в уличный фонарь, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку автомобиль врезался в уличный фонарь, есть пострадавшие - ФОТО
В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на проспекте Гара Гараева.
Автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилями марок Toyota и Hyundai, после чего транспортное средство на перекрестке врезалось в фонарный столб.
В результате дорожному хозяйству был нанесен ущерб. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. В результате инцидента пострадали два человека.
Детали аварии расследуются.
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