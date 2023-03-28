https://news.day.az/society/1550397.html Резкий рост новых случаев COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Резкий рост новых случаев COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 74 случая заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, 4 - скончались.
Об этом передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 494 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 115 человек вылечились, 10 175 - скончались, число активных больных составляет 204.
За последние сутки в стране проведены 1 721 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 553 412.
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