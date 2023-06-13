Проводится откачка нефти из пострадавшего от огня заводя в Сумгайыте

На этилен-полиэтиленовом заводе в резервуаре с горящим бензином находится 60% раствора.

Как сообщает передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС, полковник внутренней службы Рза Худиев.

Он отметил, что в данный момент идет процесс откачки нефти: "Откачивается 25 тонн в час, поэтому процесс займет 6-7 часов. Осуществляется охлаждение горящего резервуара и соседних резервуаров. Стараемся, чтобы огонь не перебросился с горящего резервуара на другие резервуары, в связи с этим предпринимаются все меры".

Рза Худиев также добавил, что операцией руководит начальник Государственной противопожарной службы МЧС, генерал-майор Хикмет Намазов.