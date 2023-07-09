На трассе Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке трассы, проходящей через Шабранский район, легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель Камиль Талышинский (1980 г.р.) и Али Сафаров (1999 г.р.) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу. В результате аварии погибли 3 человека - Исбат Салимов (2006 г.р.), Ильхам Дагбеи оглу Алиев (1966 г.р.) и Магеррам Гасанов (1979 г.р.).

Расследование продолжается.