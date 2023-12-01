TƏBİB о ситуации с корью в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане наблюдается рост заболеваемости корью.

Как передает Day.Az, об этом сказала старший консультант отдела по инфекционным заболеваниям и организации инфекционного контроля TƏBİB Туран Ибрагимова.

Она отметила, что в последнее время такая ситуация наблюдается во многих странах.

"В качестве основной причины указывается то, что мероприятия календаря вакцинации пришлись на период пандемии COVID-19, из-за чего некоторые дети не были вакцинированы. Самый эффективный способ защиты от вирусных заболеваний - вакцинация. Противовирусного лечения кори не существует. Заболевшие корью, при отсутствии осложнений, могут находиться в период болезни в изоляции дома. У невакцинированных от кори лиц в случае заражения могут возникнуть осложнения. Родители должны быть бдительны, при высокой температуре у детей следует обратиться к семейному врачу", - сказала она.

Напомним, что начиная с апреля 2023 года, в связи с завозными случаями заболеваемости корью были зафиксированы спорадические вспышки заболевания среди населения, в основном среди детей. За прошедший период было зарегистрировано 284 заболеваемости корью. Только 12% из подтвержденных случаев (35 человек) приходятся на пожилых людей. Работа по профилактической вакцинации усилена медицинскими учреждениями по всей территории страны. В то же время усилен контроль за работой по выявлению и привлечению к экстренной вакцинации непривитых детей соответственно возрасту.

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