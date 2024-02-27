Запущена электронная виза для азербайджанских паломников

В целях облегчения паломничества для граждан Азербайджанской Республики введена в действие 1-годичная многократная электронная виза со сроком пребывания до 90 дней, которую можно получить посредством портала VİSİTSAUDİ или в аэропортах после прибытия в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в Баку сказал министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан Аль Рабиа.

"Это дает возможность совершить умру и посетить остальные регионы страны. Также посредством соответствующего приложения можно легко и удобно получить разрешение на умру и разрешение на посещение ар-Рауда аш-Шарифа", - сказал он.

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