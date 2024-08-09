В Азербайджане ожидается град

Обнародован прогноз погоды на 10 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Утром на окраинах слабый туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла, атмосферное давление 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 65-75 %, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на ряде горных территорий ожидается переменный дождь, грозы, местами кратковременные дожди, возможен град.

Ночью и утром в отдельных местах временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 18-23° тепла.

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