В Азербайджане стартует регистрация поступивших в вузы

28 августа в 11:00 начнется процесс регистрации поступивших в бакалавриат высших учебных заведений.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что абитуриенты на платформе https://portal.edu.az могут перейти в раздел "Регистрация обучающихся на ступени высшего и среднего специального образования".

На открывшейся странице возможно подтверждение личных и приемных данных, а также прикрепление необходимых документов.

Регистрация по электронной системе завершится 6 сентября в 18:00. Лица, не прошедшие регистрацию через соответствующую службу и не получившие подтверждения от учебного заведения, будут исключены из списка зачисленных.

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