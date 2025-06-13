https://news.day.az/society/1760168.html Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению - Теймур Мусаев Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению. Как передает Day.Az, об этом в ходе выступления на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств в Баку заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению - Теймур Мусаев
Онкологическая диагностика - шаг к эффективному лечению.
Как передает Day.Az, об этом в ходе выступления на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств в Баку заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
По словам министра, ранняя диагностика, внедрение комплексных подходов и государственная поддержка коренным образом изменили отношение к онкологическим заболеваниям в стране.
"Сегодня диагноз "рак" воспринимается не как приговор, а как начало пути к возможному и эффективному лечению, ориентированному на сохранение и восстановление качества жизни пациента",- отметил он.
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