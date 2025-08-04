Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 24-29° тепла, днём - 35-39° тепла, местами около 40° тепла . Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днём - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-27° тепла, днём - 35-40° тепла, местами до 41° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 29-34° тепла.