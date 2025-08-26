Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 27 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром в некоторых пригородах столицы возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днём 27-30° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днём 34-39° тепла. В горах ночью 15-20° тепла, днём 25-30° тепла.