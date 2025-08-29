Какая температура ожидается завтра в Баку?

Обнародован прогноз погоды на 30 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днём 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днём 33-38° тепла. В горах ночью 10-15° тепла, днём 22-27° тепла.