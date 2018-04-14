Расширились трещины в оползневой зоне села Муганлы Шамахинского района

Трещины оползневой зоны села Муганлы Шамахинского района заметно расширились.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Напомнив, что Муганлы всегда был оползневой зоной, Гаралов отметил, что настоящее время в квартале, называемом "48 а" в городе Шамахы, продолжается активность оползневого процесса, который начался год назад.

Начальник экспедиции также сказал, что ситуация в оползневой зоне вблизи Телебашни на Баиловском склоне стабильная: "Наблюдения, проводимые в последние дни над маяками и реперами, показывают, что ситуация на территории стабильная".