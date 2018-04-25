В ряде школ Баку перенесены весенние каникулы
25 апреля 2018 12:06 509
В некоторых школах Баку перенесены весенние каникулы.
Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Управления образования Баку, передает Day.Az.
Согласно сообщению, так как в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1, по ряду направлений было ограничено движение транспорта, в ряде школ отменены занятия на время соревнований. Поэтому было принято решение о перенесениий весенних каникул в начальных классах школы-лицея №6, образовательного комплекса № 132-134 и полной средней школы №23 с 1-5 мая на 24-30 апреля. Пропущенные же занятия в 5-11 классах будут компенсированы по субботам последующих недель.
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