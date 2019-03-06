Первыми четвертьфиналистами Лиги Чемпионов стали английский "Тоттенхэм" и голландский "Аякс". Испанский "Реал Мадрид" и немецкая "Боруссия Дортмунд" выбыли из турнира.

В Мадриде "Реал" принимал "Аякс". Первая встреча завершилась победой сливочных со счетом 2:1. Во втором матче команда проиграла - 1:4. У "Аякса" голами отметились полузащитник Хаким Зиеш, Давид Нерес, Душан Тадич и Лассе Шене, у "Реала" - хавбек Марко Асенсио.

"Реал" выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В 2015-м клуб дошел до полуфинала турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В параллельной встрече "Боруссия" дома встречалась с "Тоттенхэмом". В первом матче англичане разгромили соперника - 3:0. Во втором матче клуб выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Харри Кейн.

Финал Лиги Чемпионов состоится 1 июня и пройдет на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

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