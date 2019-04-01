В матче 32-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Эндрю Робертсон выполнил навес с фланга, и Роберто Фирмино точно пробил головой. В середине второго тайма гостям удалось сравнять счёт. Лукас Моура отличился с передачи Кристиана Эриксена. Решающий гол был забит на 90-й минуте. Уго Льорис отбил удар Мохамеда Салаха, мяч попал в Тоби Алдервейрелд и от него отлетел в сетку.

"Ливерпуль", набрав 79 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. "Тоттенхэм Хотспур" (61) по-прежнему занимает третье место.

В следующем туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Саутгемптоном". Матч состоится 5 апреля. "Тоттенхэму" предстоит домашняя игра с "Кристал Пэлас", которая пройдёт 3 апреля.

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