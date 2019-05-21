https://news.day.az/sport/1121849.html Генрих Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник "Арсенал" Генрих Мхитарян не приедет на финал Лиги Европы в Баку.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".
Игра начнется в 23:00.
Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.
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