Полузащитник "Арсенал" Генрих Мхитарян не приедет на финал Лиги Европы в Баку.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00.

Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.