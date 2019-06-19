Теннисисты на турнире в немецком Галле устроили перепасовку ногами во время матча, видео было опубликовано в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Теннисист Бенуа Пэр подавал во втором сете при счете 1:1 и выронил ракетку, его соперник Жо-Вильфред Тсонга отбил удар, а Пэр решил продолжить игру и передал мяч на другую сторону корта ногой.

Под аплодисменты зрителей теннисисты устроили "футбольный матч".

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