"Барселона" vs "Реал": названы даты матчей команд, которые стоят 2,5 миллиарда евро
В четверг, 4 июля, стал известен календарь матчей испанской Ла Лиги на сезон-2019/20. Согласно ему, первое эль-класико в новом сезоне состоится 27 октября: "Барселона" и "Реал" встретятся на каталонском "Камп Ноу", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Тогда как на мадридском "Сантьяго Бернабеу" гранды должны сыграть 1 марта. Эти поединки приходятся на 10-й и 26-й тур испанского чемпионата соответственно.
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Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt считает "Реал" самой дорогой командой мирового футбола, оценивая весь состав "сливочных" в 1,28 миллиарда евро. Тогда как "Барселона" в этом рейтинге, уступая "МанСити", занимает третью строчку с ценником в 1,15 миллиарда евро.
Программа же стартового тура Ла Лиги, базовой датой для которого определили 17 августа, выглядит следующим образом:
Чемпионат Испании, 1 тур, 17 августа
Атлетик - Барселона
Хетафе - Атлетико
Сельта - Реал
Валенсия - Реал Сосьедад
Эспаньол - Севилья
Бетис - Вальядолид
Алавес - Леванте
Вильярреал - Гранада
Леганес - Осасуна
Мальорка - Эйбар
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