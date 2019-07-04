В четверг, 4 июля, стал известен календарь матчей испанской Ла Лиги на сезон-2019/20. Согласно ему, первое эль-класико в новом сезоне состоится 27 октября: "Барселона" и "Реал" встретятся на каталонском "Камп Ноу", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Тогда как на мадридском "Сантьяго Бернабеу" гранды должны сыграть 1 марта. Эти поединки приходятся на 10-й и 26-й тур испанского чемпионата соответственно.

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Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt считает "Реал" самой дорогой командой мирового футбола, оценивая весь состав "сливочных" в 1,28 миллиарда евро. Тогда как "Барселона" в этом рейтинге, уступая "МанСити", занимает третью строчку с ценником в 1,15 миллиарда евро.

Программа же стартового тура Ла Лиги, базовой датой для которого определили 17 августа, выглядит следующим образом:

Чемпионат Испании, 1 тур, 17 августа

Атлетик - Барселона

Хетафе - Атлетико

Сельта - Реал

Валенсия - Реал Сосьедад

Эспаньол - Севилья

Бетис - Вальядолид

Алавес - Леванте

Вильярреал - Гранада

Леганес - Осасуна

Мальорка - Эйбар

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