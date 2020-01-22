«Арсенал» в меньшинстве спас матч с «Челси» - ВИДЕО

"Челси" поделил очки с "Арсеналом" (2:2) в 24-м туре Премьер-лиги.

Команда Фрэнка Лэмпарда с 26-й минуты была в большинстве и дважды вела в счете, однако упустила победу на 87-й минуте после гола Эктора Бельерина, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Челси - Арсенал 2:2 (1:0, 1:2)

Дата проведения

21 января, 23.15, "Стэмфорд Бридж"

превью матча текстовый онлайн статистика

Голы:

1:0 - 28, пенальти Жоржиньо, 1:1 - 63 Мартинелли, 2:1 - 84 Аспиликуэта, 2:2 - 87 Бельерин.

Челси - Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79).

Арсенал - Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90), Ляказетт.

Предупреждения:

Эмерсон (21), Кристенсен (59), Гендузи (76).

Удаление:

Давид Луиз (26).

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