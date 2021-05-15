https://news.day.az/sport/1342835.html Команда Азербайджана по дзюдо разгромила армян – 5:0 - ВИДЕО
Команда Азербайджана по дзюдо разгромила армян – 5:0 - ВИДЕО
Сборная Азербайджана принимает участие в международном турнире среди ветеранов-дзюдоистов в Москве.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Федерации дзюдо Азербайджана.
Наши спортсмены не оставили шансов членам сборных Армении и Кыргызстана, обыграв их со счетом 5:0. Затем азербайджанские ветераны в борьбе за выход в финал одолели Таджикистан - 3:2.
В решающем поединке наши дзюдоисты встретятся с атлетами из России.
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