Команда Азербайджана по дзюдо разгромила армян – 5:0

Сборная Азербайджана принимает участие в международном турнире среди ветеранов-дзюдоистов в Москве.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Федерации дзюдо Азербайджана.

Наши спортсмены не оставили шансов членам сборных Армении и Кыргызстана, обыграв их со счетом 5:0. Затем азербайджанские ветераны в борьбе за выход в финал одолели Таджикистан - 3:2.

В решающем поединке наши дзюдоисты встретятся с атлетами из России.