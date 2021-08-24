Модель предложила $600 тысяч за салфетку со слезами Месси

Испанская модель Луана Сандин хотела купить салфетку со слезами нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в качестве футболиста "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я предложила $600 тыс., чтобы заполучить этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Объявление было прекращено без предоставления дополнительной информации об исходе этого дела, поэтому мы не знаем, купил ли ее кто-нибудь или рекламодатель отказался от данной идеи. В любом случае, я надеюсь, у меня получилось", - цитирует Сандин Daily Star.

10 августа французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.