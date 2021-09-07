Азербайджанские тайбоксеры завоевали две медали на Играх СНГ

В Казани (Россия) проходят I Игры СНГ, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня прошли соревнование по тайбоксу. Азербайджанские бойцы Али Алиев (60 кг) и Махар Аседзаде (63,5 кг) завоевали бронзу.

Таким образом, на данный момент спортсмены Азербайджана завоевали на турнире 11 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых медалей.