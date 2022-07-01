Хави намерен попрощаться с четырьмя игроками
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави дал понять четырем футболистам клуба, что не рассчитывает на них в новом сезоне, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
По сведениям источника, речь идет о центральных защитниках Оскаре Мингеса и Самуэле Юмтити, полузащитнике Рике Пуче, и нападающем Мартине Брейтуэйте.
Всем четверым футболистам Хави рекомендовал искать новый клуб.
Напомним, по итогам завершившегося сезона чемпионата Испании "Барселона" заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство "Реалу". Также команде не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/8 финала уступили "Галатасараю".
Хави тренирует "Барселону" с ноября 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре